Nuove minacce al Presidente Fugatti sui pannelli elettorali a Trento, solidarietà dal mondo politico

Altre minacce di morte rivolte al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, sono apparse la notte scorsa sui pannelli elettorali ancora vuoti posizionati dal Comune di Trento. Sui pannelli sono inoltre state tracciate scritte contro la Tav

Trento – A Fugatti è stata assegnata la scorta nella primavera del 2021, a seguito delle minacce ricevute da un gruppo di animalisti. Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, ha espresso la propria solidarietà al governatore trentino. Vicinanza anche da tutti gli assessori della Provincia, dopo quanto è acacduto.

Si tratta di un “fatto grave e inquietante”, affermano in una nota congiunta i parlamentari della Lega, Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto e Elena Testor. “Fatti come questi – aggiungono – devono essere condannati prontamente da tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni del 25 settembre al fine di salvaguardare i valori democratici presenti nel nostro territorio e che possono essere messi in crisi da soggetti che ricordano loschi individui appartenuti ad altre epoche che speriamo restino solo un lontano ricordo”.