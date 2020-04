Nuove Mascherine per tutti entro il 4 maggio e tamponi ai Vigili del fuoco: il punto con l’Ispettore Tisot a Primiero

Solo nella comunità di Primiero, sono già state distribuite nelle scorse settimane 11mila confezioni con 2 mascherine, ma ne arriveranno altre in questi giorni. Per un totale – confermano i Vigili del fuoco -, di circa 44mila mascherine per tutti i residenti nei comuni di Primiero Vanoi Mis. Al via anche i tamponi per i Vigili del fuoco in tutto il Trentino

Trento – Sono cominciati mercoledì, con i Vigili del fuoco permanenti, gli esami con tampone per chi in questa emergenza è stato a diretto contatto con la popolazione, lavorando per la sicurezza o per garantire i servizi essenziali a tutti i cittadini. Nei prossimi giorni sarà la volta anche delle forze dell’ordine, dei commessi e dei negozianti. L’obiettivo è quello di avere, così, una lettura più generale e precisa del contagio.

Anche Ilenia Lazzeri, dirigente del Servizio antincendi e dunque comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, si è sottoposta a tampone, presente anche il direttore generale di Apss, Paolo Bordon.

Mascherine e tamponi: la situazione locale

Gli esami avvengo in modalità drive through a Trento, ovvero all’aperto stando in macchina presso il piazzale del polo universitario delle professioni sanitarie in via Briamasco.

A partire dai prossimi giorni con modalità diverse, cominceranno anche sul territorio, come confermano i Vigili del fuoco dell’Unione distrettuale di Primiero.

Il punto su mascherine e tamponi a Primiero con l’Ispettore dei Vigili del fuoco, Alberto Tisot (AUDIO)