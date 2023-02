Nuotatori primierotti ancora sul podio a San Lorenzo Dorsino: 2 ori, 5 bronzi e tanto divertimento

Posted on

Due decessi in Alto Adige e uno in Trentino fino a martedì 8 marzo Trento/Bolzano – I nuovi contagi sono 403, mentre la lista dei decessi per covid-19 purtroppo deve annoverare un nuovo caso: si tratta di un anziano over 80, non vaccinato, soffriva di altre patologie; era ricoverato in ospedale. Nei reparti di rianimazione […]