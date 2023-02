Dopo il successo della fiction “Black Out” girata nel Primiero Vanoi, Barbareschi conferma la seconda stagione

La serie Rai con protagonista Alessandro Preziosi è stata premiata dagli ascolti e il finale aperto spiana la strada al secondo capitolo

Primiero/Vanoi (Trento) – La serie è stata un successo in termini di share ed è stata premiata dagli ascolti, guadagnandosi agilmente la conferma della Rai. Alessandro Preziosi tornerà dunque a vestire i panni del broker finanziario Giovanni Lo Bianco; la seconda stagione di Black Out ripartirà dai dodici giorni dopo la valanga. Quanto bisognerà attendere per il secondo capitolo?

Luca Barbareschi, direttore creativo della Èliseo Entertainment (produttrice della serie), aveva inoltre anticipato la notizia nel corso di un’intervista a I Fatti Vostri. Ora c’è l’ufficialità: la seconda stagione di Black Out si farà e arriverà su Rai 1 e RaiPlay. La seconda stagione con protagonista Alessandro Preziosi è stata premiata dagli ascolti, con uno share sempre attorno al 20% e l’ultima puntata dal finale cliffhanger che ha fatto registrare il 22,90% con oltre 4 milioni di spettatori.

Quando arriverà la seconda stagione di Black Out – Vite sospese? Se la scrittura della seconda stagione può iniziare (e forse è già iniziata) fin da subito, con una grande quantità di interrogativi e vicende rimaste irrisolte dopo la valanga nella Valle del Vanoi che ha isolato i personaggi della fiction, a partire dal destino di Umberto dopo l’omicidio e il risveglio dal coma della figlia di Giovanni, Elena. Le riprese, invece, vista l’ambientazione, dovranno aspettare il prossimo inverno e le prossime nevi per proseguire.

Se la location nel Primiero Vanoi in Trentino, dovesse essere confermata bisognerà aspettare il prossimo inverno affinché ci siano le condizioni climatiche favorevoli per le riprese. Probabile dunque che la serie possa essere pronta tra la primavera del 2024 e l’autunno del 2025.