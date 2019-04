NordEst, Tbc a scuola: “Tutto sotto controllo” per il ministro Grillo. Folle fuga per un furgone carico di clandestini

Connect on Linked in

Bloccato un furgone carico, a quanto sembra, di clandestini. La fuga è continuata per oltre 60 chilometri fuori dall’autostrada, l’autista ha speronato alcune vetture e sfondato il casello autostradale di Villesse prima di essere bloccato

NordEst – Il furgone è stato intercettato dopo una segnalazione inviata dalla Polizia slovena alle autorità italiane intorno alle 17 did omenica. Il mezzo, proveniente dalla Slovenia, ha varcato il confine al valico di Pesek e ha proseguito in direzione dell’autostrada A4 Trieste-Venezia. Durante la corsa ha anche speronato alcune auto, sembra senza causare incidenti né feriti.

All’altezza del casello autostradale del “Lisert”, dove era stato allestito un posto di blocco da parte della Polizia un agente ha intimato l’Alt, ma l’automezzo ha prima tentato di investire il poliziotto e, successivamente, ha aggirato lo stesso posto di blocco, imboccando l’autostrada.

Dopo essere uscito dall’autostrada a Villesse sfondando la barriera del casello e avere percorso in territorio italiano oltre 60 chilometri, il furgone è stato infine bloccato a Visco (Udine), grazie all’intervento di una Volante di Duino (Trieste). A bordo, oltre all’autista, 12 clandestini, provenienti dal Bangladesh.

Maestra con la tbc “nascosta” per 30 anni. ​Il ministro Grillo: “Tutto sotto controllo”

La tbc sarebbe rimasta nascosta per 30 anni: una maestra elementare di Motta di Livenza il 5 marzo scorso ha scoperto il batterio e quindi la malattia. L’Usl trevigiana ha così allestito in tutta fretta una task force in pochi giorni, dopo che la stessa insegnante e un suo alunno erano finiti in ospedale con tosse e febbre altissima. Poi si sono ammalati altri 7 piccoli pazienti e una collega maestra, tutti per una forma acuta di tubercolosi.

Per contenere l’epidemia il Servizio d’igiene e sanità pubblica di Treviso ha eseguito controlli su quasi 800 persone tra alunni, personale docente, genitori e 5 scrutatori del seggio che in quell’istituto avevano seguito le elezioni l’anno scorso. I risultati dei controlli (il cosiddetto test di Mantoux) sono stati eclatanti: 10 malati di tubercolosi e trentasei persone positive al contagio.