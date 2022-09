Neve e ghiaccio in quota, non fermano la “Rosetta Vertical” 2022: vincono Ugazio e Belotti

Posted on

Ottavo anno in Trentino, idea Cina per il futuro Trento – Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro Folgarida dal 10 al 30 luglio. Lo ha annunciato il club in una conferenza stampa. “È l’ottavo anno – ha spiegato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis – che andiamo in Trentino, c’è un’amicizia consolidata che ci […]