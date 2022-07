Nel Veronese, donna uccide a coltellate il marito e si costituisce

NordEst – Un uomo di 37 anni, Francesco Vetrioli, autotrasportatore, è stato ucciso a coltellate dalla moglie, Edlaine Ferreira. La donna, 36 anni, di origine brasiliana, si è costituita ai Carabinieri di Bussolengo (Verona).

I due erano sposati da poco tempo. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione, nel centro della cittadina. Sul luogo del delitto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verona hanno compiuto il sopralluogo, mentre l’interrogatorio della donna è stato svolto da parte del pm di turno, nella caserma di Bussolengo.

In breve

Seconda vittima del West Nile, a Padova, nel giro di tre giorni. Il 16 luglio all’ospedale di Piove di Sacco era morto un paziente di 82 anni e il 19 è deceduto all’ospedale di Schiavonia un 77enne, sempre padovano, pluripatologico e ricoverato con un quadro di encefalite da West Nile. Infezione trasmessa dalle zanzare Culex (pungono dal tramonto all’alba, non c’entrano con gli esemplari Tigre (in giro nelle ore diurne), che ha infettato anche due donatori di sangue, sempre a Padova. Altri tre casi sono in attesa di conferma da parte dell’Usl Marca Trevigiana.