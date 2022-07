Nuova ciclabile nel Vanoi tra luci ed ombre: il Consigliere provinciale M5S Marini interroga la Provincia

Sul progetto interviente il Movimento 5 Stelle del Trentino per chiedere chiarimenti in Provincia, in una zona ad alto rischio smottamenti

Valle del Vanoi (Trento) – “Con deliberazione n. 20 del 23 febbraio 2021 – scrive Il Consigliere provinciale Alex Marini – la Giunta comunale di Canal San Bovo ha affidato al dott. Grisotto Silvio dello Studio tecnico GRS di Primiero SM l’incarico della redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica per il collegamento ciclo-pedonale tra Canal San Bovo e Caoria in CC di Canal San Bovo.

Tra le premesse della delibera si legge quanto segue: “nel Programma di mandato amministrativo 2020/2025 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27/2020 è prevista nel settore dello sviluppo economico – settore terziario la realizzazione di un anello ciclabile nel fondo valle:

E’ pertanto necessario dare attuazione a tale attività provvedendo alla redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica che dovrà suggerire all’Amministrazione più soluzioni possibili con i relativi costi di massima e benefici per la comunità, al fine di orientare correttamente la migliore scelta per il percorso ciclabile di fondo valle che in questa prima fase interesserà il collegamento tra Canal San Bovo e Caoria”;

Con deliberazione n. 32 del 27 luglio 2021 la Giunta comunale di Canal San Bovo ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per il collegamento ciclo-pedonale tra Canal san Bovo e Caoria consegnato dal tecnico in data prot. 27/04/2021 n. 2247 per un costo complessivo di € 506.937,72;

Con deliberazione n. 165 del 29 settembre 2021 la Giunta comunale di Canal San Bovo ha affidato al dott. Grisotto Silvio la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera “realizzazione di una pista arginale, agro-silvo-pastorale“, lungo la sponda sinistra del torrente Vanoi in CC di Canal San Bovo tra Canal San Bovo (zona giare) e Caoria (zona guado)”;

Infine con deliberazione n. 256 del 28 dicembre 2021 la Giunta comunale di Canal San Bovo ha approvato il progetto definitivo dell’opera “Lavori di sistemazione pista agro-silvo-pastorale” e di presidio idraulico dell’argine sponda sx del torrente Vanoi“ redatto dal tecnico dott. Grisotto Silvio. Nelle premesse della delibera vengono citati i seguenti pareri tecnici espressi dalla Provincia: Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento acquisita a ns prot. 6876 dd. 20/12/2021;

Servizio bacini montani della Provincia autonoma di Trento determinazione n.8234 dd. 21/12/2021 acquisita a ns prot. N. 6960 dd. 23/12/2021;

Negli atti amministrativi comunali sopra citati emerge chiaramente una modifica del tipo di opera da realizzare, se inizialmente infatti si parla di un collegamento ciclo-pedonale di fondo-valle, successivamente l’opera si trasforma in una pista agro-silvo-pastorale;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere:

1. Quali siano le valutazione degli uffici provinciali competenti in ordine allo studio di fattibilità della pista ciclo-pedonale, o in alternativa della arginale agro-silvo-pastorale, per collegare l’abitato di Canal San Bovo a Caoria, in sinistra orografica del torrente Vanoi;

2. Se non ritenga di fornire chiarimenti con riguardo all’inquadramento normativo e alla natura delle piste ciclo-pedonali e delle piste arginali agro-silvo-pastorali specificandone le differenze e la possibilità di realizzarle allo scopo di valorizzarle con usi promiscui”.