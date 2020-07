‘Ndrangheta, 33 arresti e oltre 100 indagati a NordEst

Posted on

La crescita del Pil del Nordest dovrebbe attestarsi attorno all’1,3% NordEst – “Grazie al deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, ai prezzi dei prodotti petroliferi in caduta libera e ai tassi di interesse prossimi allo zero, si va consolidando la ripresa economica nel Nordest, anche se speravamo in una crescita economica più vigorosa che, comunque, […]