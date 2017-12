Natale in Trentino con il Vescovo Lauro Tisi: in carcere la sera della vigilia, a mezzanotte con la pastorale sociale nella stazione ferroviaria

Connect on Linked in

Natale, ma anche i giorni che lo precedono e lo seguono, ricchi di eventi e iniziative per la

Chiesa trentina

Trento – Molti gli appuntamenti natalizi in questi giorni con l’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi.

VESCOVO, S. MESSA IN CARCERE E PONTIFICALE IN DUOMO

L’arcivescovo Lauro dedicherà l’intera giornata di domani, sabato 23 dicembre, a confessare i

fedeli nella basilica di Santa Maria Maggiore a Trento. Alle 19.00 celebrerà in cattedrale la

prima messa “aumentata”, accompagnata cioè da gesti comunicativi per favorire la

partecipazione attiva di persone diversamente abili.

Domenica 24 dicembre, alle ore 19.00, monsignor Tisi, celebrerà anche quest’anno la S.

Messa della vigilia di Natale nella Casa circondariale di Spini di Gardolo, per portare

personalmente il messaggio natalizio a tutte le persone detenute, alle forze di polizia

penitenziaria e ai responsabili della struttura. “Sento – dice don Lauro – che gli auguri di

Natale in un luogo come il carcere acquistano anche per me una verità diversa, toccano il

cuore in profondità”.

Lunedì 25, solennità del Natale, al mattino alle ore 10.00 l’Arcivescovo celebra in Duomo la

solenne S. Messa e nel pomeriggio alle ore 18.00, sempre in cattedrale, presiede la preghiera

dei Vespri.

MESSA DI MEZZANOTTE IN STAZIONE CON PASTORALE SOCIALE

Sempre domenica 24 si rinnova la tradizione della s. Messa della notte di Natale (ad ore

24.00) nell’atrio della stazione ferroviaria di Trento. Ѐ promossa, da più quarant’anni, dalla

Pastorale Sociale e Lavoro, in collaborazione con la società Centostazioni. Il luogo è

altamente significativo: la stazione ferroviaria richiama, infatti, l’importanza della dimensione

del viaggio nel suo valore sociale e simbolico. Vi si può, inoltre, incontrare la povertà che lì

cerca rifugio e calore. Ma è anche luogo in cui ricordare tutte le persone che nella Santa

Notte sono impegnate a lavorare, o in difficoltà perché il lavoro l‘hanno perso o sono a rischio disoccupazione. Guida la s. Messa don Rodolfo Pizzolli, anima la liturgia il Coro della

Pastorale Sociale e Lavoro. Le preghiere richiameranno il tema della Giornata Mondiale della

Pace, 1 gennaio 2018: “Migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di pace”.

LA CENA CON I SENZA DIMORA

La sera di sabato 24, anche una trentina di persone senza dimora ospiti delle strutture di

accoglienza gestite dalla Diocesi attraverso Fondazione Comunità Solidale, o bisognosi seguiti

dalla Caritas, sono invitati a Levico Terme alla cena natalizia organizzata dagli allievi

dell’Istituto Alberghiero. L’iniziativa dal titolo "Natale Insieme" rientra nel progetto di utilità

sociale "Oltre", che vede impegnati studenti e docenti dell'Istituto con una serie di partner: la Diocesi di Trento (con FCS e Caritas), Aquila Basket, Cooperativa Sociale Vales, IRIFOR e una serie di Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona del territorio Trentino. Obiettivo di “Natale

Insieme”: contrastare la solitudine e dare l'opportunità a persone appartenenti a categorie

sociali svantaggiate di trascorrere una serata diversa. Una settantina gli invitati alla cena che

s’annuncia davvero inusuale per tutti: i ragazzi protagonisti nell’accoglienza, ai fornelli, nel

servizio in sala e nell’animazione musicale; inconsueta, ovviamente, per gli ospiti che, forse

per la prima volta, potranno mangiare sedendosi non, come accade nei casi migliori, alle

tavole di una mensa solidale, ma a quelli raffinati di un ristorante di classe, “coccolati” da

chef, maître e camerieri.

TORNANO I CANTORI DELLA STELLA

Mercoledì 27 dicembre si rinnova in cattedrale il mandato ai “cantori della stella”. Sono

almeno trecento i bambini e ragazzi (provenienti da gruppi di catechesi parrocchiale, scout e

oratori) iscritti all’evento diocesano. Il ritrovo è alle ore 14.30 in piazza Duomo. Alle 15.00

inizierà la celebrazione in cattedrale con l’Arcivescovo Lauro. Vestiti da pastori o magi, con

coloratissimi abiti auto-costruiti, i “cantori” riceveranno il “mandato” per andare nelle case a

piccoli gruppi, preceduti dalla stella, e portare un messaggio natalizio di pace e serenità.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: nelle loro i visite i “cantori” raccolgono, infatti,

offerte che vengono poi destinate all’infanzia missionaria.