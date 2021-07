Vaccini in Trentino, prenotazioni anche per ospiti e stagionali. Continua trend crescita prenotazioni giovani

Anche i turisti e i lavoratori stagionali non residenti possono fare entrambe le dosi del vaccino anti Covid-19 in Trentino. Lo rende noto l’Azienda sanitaria trentina

Trento – Sul Cup online dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari è attiva la nuova «card» dedicata ai turisti che si fermano in Trentino almeno tre/quattro settimane – il tempo necessario a concludere il ciclo vaccinale – e ai lavoratori impiegati nel turismo e nei servizi.

Alcune novità sulla vaccinazione riguardano anche le persone che hanno già contratto un’infezione da SARS-CoV-2. La nuova circolare ministeriale del 21 luglio ha aggiornato le indicazioni per chi è guarito dal Covid-19 estendendo la possibilità di ricevere l’unica dose di vaccino entro i 12 mesi (e non più entro sei mesi). La somministrazione unica del vaccino andrebbe comunque fatta preferibilmente tra i tre e i sei mesi dalla guarigione.

Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza resta raccomandato il ciclo vaccinale completo. Si lavora anche sul fronte delle coperture vaccinali: in questi giorni sono state inviate lettere di sollecito alla vaccinazione alle persone tra i 50-59 anni che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale.

Continua il trend di crescita delle prenotazioni, soprattutto per quanto riguarda le fasce più giovani. Nelle giornate di lunedì e martedì sono state più di 7.400 le prenotazioni totali (oltre 3.600 per la fascia 18-39 e oltre 1.500 per quella 12-17).