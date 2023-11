Natale ottimo momento per cambiare o trovare lavoro: ecco perché

Secondo la società di ricerca e selezione di personale qualificato AB Lavoro, opportunità temporanee possono diventare contratti stabili

NordEst (Adnkronos) – Il Natale, come altri periodi dell’anno, è un ottimo momento per chi desidera cambiare o trovare lavoro. Molte aziende cercano, proprio in questi mesi, risorse per coprire i picchi di lavoro o le aperture straordinarie tipiche delle settimane che precedono le festività e, spesso, fanno parecchia fatica a coprire le posizioni vacanti. Parola di AB Lavoro, società di ricerca e selezione di personale qualificato.

“Molti dei nostri clienti che operano in ambito retail – afferma Massimo Mariani, di AB Lavoro – stanno già pensando a dicembre e, proprio ora, si rivolgono a noi per trovare e selezionare, spesso con qualche difficoltà, addetti alla vendita o promoter. Non possiamo negare che le opportunità stagionali abbiano dei limiti: in primo luogo, la durata del contratto, ma anche la necessità di lavorare nei week end o nei giorni festivi e anche coprire turni intensi. Ma dobbiamo anche sottolineare che queste, se ben sfruttare, rappresentano anche una grande opportunità per i più giovani o per chi magari deve rimettersi in gioco dopo una pausa lavorativa”.

Il lato positivo dei lavori stagionali è anche possibilità di farsi notare e ottenere un contratto stabile. “Non dobbiamo pensare che una opportunità a termine non possa trasformarsi in qualcosa di più stabile, anzi. Non sono pochi i casi, infatti, in cui un candidato, dopo essersi fatto conoscere dall’azienda, sia stato ricontattato per altre collaborazioni o avuto un rinnovo di contratto. Non solo: quando i recruiter esaminano un curriculum e notano che una persona ha preferito maturare una serie di esperienze, seppur brevi, piuttosto che non lavorare, valutano molto positivamente l’attitudine del candidato, il suo impegno e la sua flessibilità”, assicura.