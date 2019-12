Natale a Tridentum, la città sotterranea

Posted on

Il paese sarà evacuato per alcune ore per consentire la rimozione in sicurezza di un diedro di roccia Ivano Fracena – Venerdì 14 novembre – è previsto l’intervento della Protezione civile sul monte Lefre, che sovrasta l’abitato di Ivano Fracena, in Valsugana, per rimuovere un diedro di roccia instabile. Per l’occasione le case del paese saranno […]