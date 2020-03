Emergenza Coronavirus, Fugatti: “6 nuovi decessi, 131 nuovi contagi, in totale 1611 e altri due pazienti da Bergamo”, videoconferenza Provincia Trento 23 marzo

La situazione aggiornata a lunedì 23 marzo da Taskforce provinciale, Apss e Provincia: le vittime salgono a 41 in provincia di Trento, guariti sono 68

Trento – “Abbiamo deciso di accogliere altri due pazienti da Bergamo in Trentino, portando a quattro i pazienti dalla Lombardia – ha detto il governatore Fugatti – si è deciso inoltre di mettere in campo tutte le azioni possibili di solidarietà tra i territori.

Numerosi incontri in giornata

Durante la giornata, la Provincia ha incontrato anche le Rsa e i sindaci, gli ispettori dei Vigili del fuoco e i vertici delle Ricerca e della Scienza trentina. “Dobbiamo fare un lavoro di squadra per aiutare il Trentino – ha sottolineato Fugatti – il nostro obiettivo è quello di tutelare chi lavora in prima linea”.

L’Azienda sanitaria sta realizzando inoltre un archivio dedicato a tutti coloro che in queste settimane sono in quarantena. Viene confermato inoltre un andamento in calo nel numero dei nuovi casi, che erano stati 239 sabato e 173 domenica. Le persone in rianimazione sono 46, mentre sono 862 le persone a domicilio, 207 i ricoverati, 42 nel reparto seminvasivo.

I nuovi decessi

Le persone decedute sono 6, con il totale che arriva a 41. Complessivamente sono 1.611 contagiati, 958 con tampone, 453 senza tampone. In ricovero presso ospedali ci sono 207 persone. In terapia intensiva sono 46, in semi intensiva sono 42. A domicilio si sono 862 trentini, le persone guarite sono 68.

In breve

Un mese dopo in Trentino. Ad un mese esatto di distanza dall’inizio dell’emergenza, il 22 febbraio si aveva infatti notizia dei primi casi in Lombardia, le persone contagiate in Trentino salgono a 1480 e i decessi, il primo avveniva il 12 marzo, raggiungono quota 35. Le persone guarite sono 50.