Natale 2021, Assoutenti chiede numero chiuso nelle vie dello shopping e centri commerciali

Posted on

A lanciare l’idea di un “angolo dell’oratore” è il candidato sindaco Paolo Avezzù Rovigo – Rovigo come Londra, in piazza come ad Hyde Park. A lanciare l’idea di un ‘angolo dell’oratore’, uno speaker’s corner all’italiana, è il candidato sindaco Paolo Avezzù, che chiama a raccolta amici e sostenitori, chiedendo loro di arringare i concittadini per spiegare […]