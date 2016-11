Nasce la “Rete antisprechi”: recupero eccedenze ed empori solidali

Progetto reso possibile dalla cosiddetta “legge anti-sprechi”, che consente il recupero e la donazione di generi alimentari

Nordest - “La seconda vita del cibo – Il recupero delle eccedenze alimentari in Veneto” è il tema del convegno promosso da Regione Veneto e Agenzia regionale per l’ambiente a tre mesi dall’entrata in vigore della cosiddetta “legge anti-sprechi”, che consente il recupero e la donazione di generi alimentari. Mercoledì 23 novembre, a Treviso, nella sala congressi dell’Arpav provinciale, in via Santa Barbara 5, l’assessore al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, insieme ai responsabili Arpav, ai gestori degli empori solidali, ai rappresentanti delle associazioni di categoria, della grande e media distribuzione e degli enti di raccolta e smaltimento rifiuti, farà il punto sull’esperienza veneta di recupero delle eccedenze, riduzione dei rifiuti e contrasto alla povertà.

“In Veneto sono già 133 mila le persone assistite dalla rete degli empori della solidarietà, ‘banchi’ di distribuzione delle eccedenze alimentari (e non solo) creati dal mondo del volontariato e del non profit con il sostegno dalle amministrazioni locali e della Regione – ricorda Manuela Lanzarin – Nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e alla vigilia della Giornata della Colletta alimentare (in programma sabato 26), nel corso della quale ogni anno moltissimi veneti donano una spesa per i più poveri, vogliamo fare il punto sulle nuove opportunità offerte dalla legge ‘antisprechi’ e sui circuiti virtuosi di solidarietà che si stanno sperimentando da tempo in Veneto”.

La Regione Veneto sostiene con 400 mila euro la rete degli ‘empori della solidarietà’ e ne sta implementando numero e servizi. I prossimi obiettivi della Regione sono – anticipa l’assessore – coinvolgere nella rete del recupero anche le multiutilities dei rifiuti e favorire la pratica della donazione di generi alimentari ritirati dagli scaffali anche tra piccoli e medi distributori ed esercenti.

Mercoledì 23, a Treviso, l’osservatorio rifiuti di Arpav, i rappresentanti di Last Minute Market, dell’emporio della solidarietà di Montebelluna, della Caritas di Verona, della catena Despar e della società pubblica di servizi ambientali Contarina discutono, insieme a produttori, volontari ed amministratori locali, su come ridurre i rifiuti, limitare gli sprechi e potenziare le esperienze di valorizzazione di prodotti e generi alimentari che altrimenti sarebbero destinati a diventare spazzatura.