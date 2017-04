Nadir Zortea, dalla Valle del Vanoi alle giovanili dell’Atalanta Calcio

Un anno fondamentale per la tua carriera.

“Abbiamo fatto una grande stagione, siamo arrivati secondi in campionato e fatto le finali. Ma la svolta è stata una gara col Cittadella. C’era un osservatore dell’Atalanta e io giocai una gran partita. Quando mi hanno chiamato per fare un provino a Zingonia pensavo a uno scherzo, non ci credevo.

Ho fatto un’amichevole contro la nazionale del Qatar e dall’estate successiva mi hanno preso. Per me è stata una grandissima emozione. Ero già abituato a stare in convitto a Bolzano e poi all’Atalanta ho trovato una grandissima organizzazione per cui l’idea di allontanarmi da casa non mi spaventava”.

Questa è la tua terza stagione in nerazzurro.

“Primo anno con gli Allievi B, poi l’anno scorso con l’U17 una stagione indimenticabile, anche se purtroppo la seconda parte è stata condizionata dagli infortuni. Ma anche se non potevo giocare, vivere l’esperienza delle finali con la vittoria di Scudetto e Supercoppa è stato stupendo. Mi ricordo le lacrime di gioia di Melegoni dopo la semifinale con la Juve, lo scatto che ho fatto dalla tribuna invadendo il campo quando è finita la finale con l’Inter. Tanti momenti belli che porterò sempre con me”.