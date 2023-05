Orchestra ‘Musicinsieme” a Canal San Bovo, sabato 27 maggio alle 20.30 (VIDEO)

Dirige il maestro Mattia Culmone. Una serata ricca di suoni e melodie, che meritano la partecipazione in chiesa a Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – Appuntamento musicale da non perdere sabato sera 27 maggio alle 20.30 nella chiesa di Canal San Bvo con l’orchestra ‘Musicinsieme’ della Scuola musicale Camillo Moser di Pergine Valsugana. Un gruppo di giovani affiatato, che propone un repertorio degno di nota per ogni età e in questi mesi ha proposto il suo repertorio in tutto il Trentino, con diversi concerti di grande spessore musicale. L’evento di Canal San Bovo è organizzato grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Canal San Bovo con il gruppo Animatori e la Biblioteca locale.

Ascolta l’orchestra