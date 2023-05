A Feltre i ‘Nomadi’ cantano “Io Vagabondo” per l’ultimo abbraccio a Giovanni Tosatto, manager del gruppo (VIDEO)

Per tutti era Gio: storico fans e poi manager del gruppo, originario di Lamon ma molto conosciuto anche in Trentino dove aveva organizzato numerosi concerti della storica band

NordEst – “Certe notizie non vorresti mai riceverle… Compagno di mille viaggi e di palchi, rimarrai sempre con noi. Ciao Giovanni, salutaci le stelle”, ha scritto nei giorni scorsi il leader storico della band, Beppe Carletti sui suoi social (nella foto da fb). I Nomadi salutano l’amico Gio [Video ©Corriere delle Alpi]

I funerali a Feltre

Giovedì pomeriggio, l’ultimo saluto degli amici che hanno letto una lettera, poi il tributo dei Nomadi, presenti al completo che hanno intonato “Io vagabondo”, accompagnato dai tantissimi amici che hanno voluto dare a Giovanni Tosatto l’ultimo abbraccio.

Tosatto se n’è andato a soli 52 anni

Dopo una breve malattia e con tanti progetti ancora da realizzare, lasciando un vuoto nella comunità di Tomo, la frazione di Feltre dove viveva con la moglie e i figli, nei tantissimi che a Feltre lo conoscevano come manager dei Nomadi e nella comunità di fans del gruppo musicale. Mentre la commozione ha impedito a Beppe Carletti di prendere la parola, il batterista Daniele Campani ha parlato di Gio con parole che testimoniano quanto il rapporto umano e amicale avesse superato quello lavorativo.

L’addio di Beppe Carletti

In breve

Venerdì 5 Maggio uscirà, su etichetta BMG, “CARTOLINE DA QUI” il nuovo album di inediti dei NOMADI pubblicato in formato Vinile Deluxe (edizione limitata, numerata e colorata – disponibile solo nei negozi di dischi), Vinile, CD. “CARTOLINE DA QUI” è un segno della solidità e dello stile di vita che accompagna da ben sessant’anni di carriera i Nomadi e dei loro fans certificandoli a tutti gli effetti come la realtà più longeva nella storia della musica italiana. “CARTOLINE DA QUI” è il nostro 38° Album in studio che esce proprio nel 60° anno in musica dei Nomadi. Era infatti il 1963 quando è iniziata questa incredibile ed unica avventura, tanta strada abbiamo percorso e tanti progetti abbiamo ancora nel cassetto. Dopo due anni, un disco di tutte canzoni inedite. È un nuovo lavoro in cui crediamo molto e che ci rappresenta, le tematiche che raccontiamo, da sempre fondamentali per il nostro essere Nomadi, prendono dall’attualità e dalla nostra esperienza vissuta come gruppo e come individui. Ci sono tante sorprese che non voglio raccontare e che scoprirete con l’ascolto. Il 2023 è un anno pieno di concerti, con tappe in tutta Italia oltre alle quali, per festeggiare i nostri 60 anni, abbiamo aggiunto due momenti rappresentativi: 3 giugno Novellara, 10 giugno Riccione”. Beppe Carletti