MusicaRivaFestival 2022, al via la XXXVIII^ edizione (EVENTI)

Ricco calendario di eventi musicali in riva al lago

Riva del Garda (Trento) – ““La trasmissione delle conoscenze e l’incontro tra persone di diverse nazionalità rappresentano inestimabili opportunità di formazione. Nella convinzione che il pensiero vada elevato in un contemporaneo che deve essere prospettiva – spiega il direttore artistico dell’evento, Mietta Sighele – le masterclass di perfezionamento musicale, con grandi maestri, rappresentano una tappa importante per giovani musicisti sulla via del professionismo. Così dal 1983, un appuntamento atteso, a ridosso della XXVIII edizione del Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici Riccardo Zandonai ed in concomitanza con MusicaRivaFestival 2022”.

Il programma

Venerdì 15 luglio – Anteprima ore 21.30 – Malga Grassi ORCHESTRA DELLE METAMORFOSI Omaggio a Morricone Maria Pia Molinari soprano Francesco Maria Moncher direttore

“Ho cercato di permeare la mia scrittura musicale di una religiosità segreta ma palpabile e di un senso del divino che mi auguro traspaiano e siglino con nitidezza quei miei esiti espressivi”. Ennio Morricone. La grazia della soprano Maria Pia Molinari e l’estro delle Metamorfosi nel tributo al grande compositore romano.

Sabato 16 luglio – Є 25 / 20 ore 21.30 – Cortile della Rocca Concerto Operistico con i vincitori del Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici RICCARDO ZANDONAI Orchestra Regionale Filarmonia Veneta Marco Boemi direttore

Con loro tutto il mondo sale sul palco di Riva del Garda. Sono i migliori, sono i vincitori del Concorso Riccardo Zandonai. Interpreti di talento, la prossima generazione della lirica internazionale. Orgoglio d’allori, ribalta d’apertura del MusicaRivaFestival accanto ad uno dei grandi protagonisti della scena concertistica e lirica nazionale, l’Orchestra Filarmonia Veneta.

Domenica 17 luglio – Є 15 / 10 ore 21.30 – Cortile della Rocca

I CORNI E LE PERCUSSIONI DEL TEATRO ALLA SCALA

Orchestra e Percussioni del Teatro alla Scala di Milano spaziano dalla musica classica alla musica da film, da quella popolare ai ritmi sudamericani. Barocco francese e tedesco, verismo musicale italiano, sperimentazioni inglesi tra 800 e 900, romanticismo tedesco e profumi messicani, in un intreccio che diventa pellicola cinematografica nell’ascolto.

Lunedi 18 luglio – Є 15 / 10 ore 21.30 – Cortile della Rocca

TIME RAG DEPARTMENT Old Time Jazz

Nocchieri che arrivano da Berlino per una traversata nella musica Jazz, dalle più autentiche sonorità dell’Old Time. Come bussola l’eleganza, ricercata leggerezza per timone. La band, dall’organico internazionale, composta da musicisti professionisti di tutta Europa, crea raffinate suggestioni che portano indietro le lancette del tempo.

Martedì 19 luglio ore 21.00 – Spiaggia Sabbioni

Crepuscolo sul Garda

MILANO SAXOPHONE QUARTET

Il Milano Saxophone Quartet è presente nel panorama musicale internazionale dal 2010. I suoi componenti, grazie alla formazione sotto la guida dei più illustri maestri in Francia, Austria e Italia, hanno sviluppato e affinato virtuosismo unito ad una musicalità squisitamente made in Italy. Interessato al repertorio sia classico che contemporaneo.

Mercoledì 20 luglio – Є 15 / 10 ore 21:30 – Cortile della Rocca

GALA DOCENTI Filippo Faes pianoforte Christian Alterburger violino

Nelle masterclass rivane, da anni perfezionano lo stile ed esaltano il talento dei giovani musicisti. Una scuola che alla classicità intreccia gusto ed estro individuale. Nel gala di questa sera la creatività interpretativa ed il rigore di Filippo Faes e Christian Altenburger, capace di spaziare dalla musica da camera a quella contemporanea.

Giovedì 21 luglio – Є 15 / 10 ore 21.30 – Cortile della Rocca

FRANCESCO MARIA MONCHER Recital Pianistico – Acqua

Dal Trentino alla “bottega” parigina del maestro Ciccolini, che di lui disse: “È un cesellatore di immagini poetiche”. L’unico ad aver appreso appieno dal maestro l’arte della ditteggiatura. Il pianoforte indica la via, l’intuizione la sublimazione del tocco. Un recital che si vive come una danza, tra i bianchi e i neri di una tastiera.

Venerdì 22 luglio – Є 15 / 10 ore 21.30 – Cortile della Rocca

QUINTETTO A PLETTRO “GIUSEPPE ANEDDA” Le canzoni storiche napoletane Vincenzo Maria Sarinelli tenore.

Il Quintetto per archi “Giuseppe Anedda” è stato creato per rendere omaggio a questo grande artista che ha dedicato un’intera vita alla diffusione e alla rivalutazione del mandolino. Non strumento “minore” semplicemente legato al folklore ed alla musica popolare, ma fonte di ispirazione per i più grandi compositori.

Sabato 23 luglio ore 21.30 – Parco dell’Inviolata

ORCHESTRA HAYDN Concerto Sinfonico Beatrice Venezi direttore domenica 24 luglio ore 05.50 – Spiaggia Sabbion

Nata da una terra di passaggio tra mondo tedesco e mediterraneo, la Haydn vola su confini nascosti, nella flessibilità di una formazione dal numero importante, capace di osare e sorprendere. Alla sua direzione Beatrice Venezi, una delle poche donne a dirigere orchestre di fama internazionale. Natali di pucciniana memoria, la sua cultura spazia tra i più diversi generi musicali.

Domenica 24 luglio ore 05.50 – Spiaggia Sabbioni Alba sul Garda CHERRIES ON A SWING SET

Quando il cinque è numero magico. Un concerto che è un viaggio senza strumenti nella musica italiana ed internazionale, un susseguirsi di canzoni pop, ballate, classici del rock, standard jazz e incursioni nel folk. Il gruppo si esibisce con l’uso delle sole voci arricchendo lo show con una particolare attenzione per l’aspetto visual e scenografico.

Domenica 24 luglio – Є 25 / 20 ore 21.30 – Parco dell’Inviolata

LOS PITUTOS Concerto Latino-Americano

Calde sono le notti latino-americane che con i Los Pitutos hanno ammaliato il pubblico dei due emisferi, dal Festival di Musica dello Schleswig-Holstein in Germania al Canberra International Music Festival in Australia. Pianoforte, voce solista, chitarra Álvaro Zambrano, tenore.

Lunedi 25 luglio ore 21.30 – Area Archeologica San Martino ai Campi

VERDECANE feat. Fabrizio Poggi armonicista Piccolo Romanticismo Scapigliato

Suonatori, cantastorie, gitani, viaggiatori del sogno e dell’illusione, sperimentatori di linguaggi musicali, ma anche esploratori di paesaggi letterari danzanti. Per raccontare dei Verdecane, serve Rostand che per Cirano nell’ultima appassionata auto descrizione scrisse: “che fu tutto e non fu niente”.

Martedì 26 luglio – Є 15 / 10 ore 21:30 – Cortile della Rocca

GALA DOCENTI Paolo Taballione flauto, Kevin Spagnolo clarinetto, Sergei Nakariakov tromba

Protagonisti Paolo Taballione e il suo vasto repertorio, dalla musica barocca a quella contemporanea, Kevin Spagnolo e l’esaltazione del controllo sullo strumento, tra spontaneità e ricerca, Sergei Nakariakov, uno dei trombettisti più ricercati sulla scena internazionale. L’impegno di una vita che si fa anche scuola alla quale è ambito accedere.

Mercoledì 27 luglio ore 21.30 – Fraglia della Vela

DROWN TO THE SOUND from Berklee School – Boston

The East Coast Cats sono un gruppo di musicisti italiani nato tra i corridoi del Berklee College of Music di Boston. Dopo aver suonato insieme in numerose occasioni oltreoceano, si ritrovano a Riva del Garda per accompagnare la cantante Roberta Gentile, tra jazz e R&B e Funk.

Giovedì 28 luglio – Є 15 / 10 ore 21.30 – Cortile della Rocca ABBRASH – BRASS BAND American Night Desiree Scuccuglia pianofort

Un viaggio americano sulle musiche dei principali compositori americani Bernstein, Gershwin, Piazzolla con i brani più belli tra cui Rapsodia in Blu, West Side Story, Libertango. La storia di Abbrash è quella di una lunga amicizia che ha fatto nascere una compagine di strumentisti di ottoni capaci di affermarsi nel panorama musicale per qualità di suono, affiatamento e originalità dei brani proposti.

Venerdì 29 luglio – Є 15 / 10 ore 21.30 – Cortile della Rocca

AL’ FADO Fado e Flamenco

Ensemble israelo-portoghese il cuore batte a Lisbona, vibra nella penisola iberica a scandire il passo delle origini, attraverso le culture delle comunità ebraiche di epoca medioevale e il canto in un antico dialetto spagnolo chiamato ladino. Una tradizione musicale che si ispira ad altri generi locali come il Fado e il Flamenco.

Sabato 30 luglio ore 18.00 – MAG – Riva del Garda

ARTE NELL’ARTE Recital “Melodie dal mondo” Eung Kwang Lee baritono, Leonardo Bartelloni pianoforte

Eung Kwang Lee, già vincitore di primo Premio e Premio Speciale al Concorso Internazionale di Canto Riccardo Zandonai di Riva del Garda nel 2008, omaggia la sua esperienza tornando su questa sponda del lago. I brani attraversano la vecchia Europa, la Russia e la Corea, Paesi ben rappresentati in Concorso.

Sabato 30 luglio ore 21.30 – Parco dell’Inviolata

NETHERLANDS YOUTH ORCHESTRA Concerto Sinfonico Victor Julien-Laferrière violoncello Jurjen Hempel direttore

L’Orchestra Nazionale Giovanile dei Paesi Bassi NJO, fondata nel 1957, offre un palcoscenico ai giovani talenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Questo la rende un trampolino di lancio verso una carriera professionale per gli studenti dei conservatori. Ogni anno, la NJO organizza diversi grandi progetti in cui i giovani talenti musicali sono protagonisti.

Domenica 31 luglio Є 25 / 20 ore 21:30 – Cortile della Rocca TOSCA DI GIACOMO PUCCINI Opera

“Vissi d’arte, vissi d’amore. Non feci mai male ad anima viva!…Con man furtiva quante miserie conobbi, aiutai…Sempre con fe’ sincera, la mia preghiera ai santi tabernacoli salì”.

La forza dirompente dell’opera di Puccini dalle indimenticabili arie, dove la storia fa da sfondo alla vicenda d’amore e di morte di Tosca e Mario.