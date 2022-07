Governo ottiene fiducia con 172 sì. M5s non vota, Draghi da Mattarella

La capogruppo 5S Castellone: “Irresponsabili non siamo noi, irresponsabile è chi non dà risposte al Paese”. Di Maio: “Vertici M5S pianificavano crisi da mesi”. Letta: “Non disponibili a tirare avanti purchessia”. Crisi governo, Grillo sta con Conte: in linea “totale” con ex premier

NordEst (Adnkronos) – L’Aula del Senato ha dato il via libera al decreto Aiuti, su cui il governo aveva posto il voto di fiducia. A favore 172 senatori, contrari 39 e 0 astenuti. I presenti in Aula erano 212, a votare sono stati 211 senatori, a fronte di una maggioranza richiesta di 166. Come preannunciato, il M5S non ha partecipato al voto.

“Non partecipiamo al voto a questo provvedimento perché non ne condividiamo né parte del merito né il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al Governo e dire che si indebolisce l’azione del Governo quando si sta cercando di indicare con chiarezza la linea politica è falso. Chi vuole confondere i piani lo fa per strumentalizzare la situazione e dare a noi la colpa del momento di sofferenza che il Paese sta vivendo”, le parole della capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Mariolina Castellone , nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal Governo sul decreto legge Aiuti.

L’esponente Cinquestelle ha richiamato “tre concetti che abbiamo sentito spesso quest’Aula: responsabilità, stabilità, dignità. La responsabilità non è tacere, non è far finta che i problemi non esistano. Irresponsabili non siamo noi, irresponsabile è chi non dà risposte al Paese. La stabilità si costruisce su basi solide, sulle azioni che il Governo mette in campo”.

“La dignità è quella che stiamo difendendo oggi di un Gruppo parlamentare e di una forza politica che si comporta da anni con lealtà ma subisce attacchi vergognosi”.

E’ dunque fallito il tentativo di mediazione in extremis del ministro Federico D’Incà dopo un confronto con il premier Mario Draghi il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato su cui il Movimento 5 Stelle non voterà come annunciato ieri dal leader Giuseppe Conte.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà aveva tentato in extremis di scongiurare la crisi di governo evitando appunto la fiducia.

Intanto, nonostante la crisi che incombe, il Consiglio dei ministri si riunirà nel pomeriggio, alle 15.30, come da programmi. All’ordine del giorno provvedimenti di ordinaria amministrazione: lo confermano all’Adnkronos fonti di governo.

Di Maio