Vola l’estate 2022 nel Primiero Vanoi: settembre all’insegna del Gusto e dei Motori tra le Pale

Si preannuncia un mese di settembre da tutto esaurito anche tra le Dolomiti trentine. Dopo le restrizioni legate al covid, tanti eventi in zona hanno richiamato moltissimi turisti, con presenze che tornano quasi a livelli pre-pandemia. Al via un mese di grandi eventi del gusto e dei motori con i big del rally. Tutti gli altri appuntamenti su: vivinordest.it

Primiero/Vanoi (Trento) – Ad aprire il lungo calendario di eventi a settembre sarà la tradizionale Knodelfest, la Festa del Canederlo a Imèr, dal 3 al 4 settembre. Due giornate per degustare canederli di tutti i tipi, ma anche per partecipare a stage per imparare a prepararli. Non mancheranno intrattenimenti per grandi e bambini, come la fattoria degli animali e la carrozza trainata dai cavalli, l’allegro accompagnamento musicale della musica tirolese e tanto divertimento. Oltre 20 proposte di canederli, salati o dolci, in brodo o asciutti, con la carne, il formaggio o le verdure, vegani o senza glutine. (info: imereventi.it)

Rally e “Braciere dell’Amicizia”

Si scaldano invece i motori il 9/10 settembre con il quinto round del Campionato Italiano Rally Asfalto 2022 e a seguire il 13° Historique Rallye San Martino dedicato alle vetture d’epoca. Tris per la prova del passo Gobbera con avvio in notturna, doppia Sagron Mis e l’inedita Col Falcon, per stimolare vecchi e nuovi protagonisti della mitica sfida. Nelle due serate di vigilia (mercoledì 8 settembre alla consegna del road book e giovedì 9 dopo le ricognizioni) funzionerà il “Braciere dell’Amicizia” per far stare assieme equipaggi, addetti ai lavori e personale al seguito. (info: tappe e programma)

Caccia al ‘porcino’ a Caoria

Torna negli stessi giorni del Rally anche la Festa delle Brise, in programma dal 9 all’11 settembre nellaValle del Vanoi. Una manifestazione storica che rappresenta uno degli imperdibili appuntamenti di fine estate e che darà la possibilità di scoprire tutti i segreti del porcino, il “re dei funghi” con i tradizionali mercatini di prodotti tipici ed artigianali, tanti stand gastronomici e le proposte a tema dei ristoranti del Vanoi. Dedicate ad appassionati e curiosi poi due uscite con gli esperti per imparare a riconoscere il Boletus Edulis. (info: www.vanoi.it)

Posticipata a ottobre la “Desmontegada”

Complice anche l’appuntamento con le urne per le elezioni politiche del 25 settembre, la Gran Festa del Desmontegar, ritorna dopo lo stop, dal 29 settembre al 2 ottobre. Quattro giorni percelebrare il ritorno degli animali dagli splendidi pascoli ai piedi delle Pale di San Martino, Patrimonio Unesco, alle stalle del fondovalle. Musica e folklore nei diversi borghi: dalla festa della birra a Transacqua ad un momento dedicato alla zucca e ai sapori d’autunno ad Imèr, mentre Fiera di Primiero accoglierà i turisti con musica e atmosfere contadine, in attesa della sfilata finale. (info: granfestadeldesmontegar.it)

In breve

Apt SMart segnala estate 2022 a gonfie vele. I dati raccolti dall’azienda di soggiorno, evidenziano un recupero importante sul numero di turisti stranieri pressoché assenti nelle due precedenti stagioni, con un aumento del 68% di arrivi e del 107% di presenze per il mese di luglio in confronto alla stagione 2021, numeri che avvicinano la stagione in corso con quella dei record del 2019, una delle migliori in assoluto per numero di turisti stranieri presenti sul territorio. In particolare a trainare l’intero comparto in questa specifica classifica sono stati il settore alberghiero (più 84% di arrivi e 140% presenze a luglio) e i rifugi in quota (più 63% di arrivi e 73% di presenze a luglio). Più arrivi anche di turisti italiani, con un aumento dell’8% di arrivi e 12% di presenze nel mese di luglio rispetto al 2021. In totale quindi, l’estate del 2022 rispetto alla precedente ha fatto registrare un aumento degli arrivi e delle presenze superiore al 15%. Numeri positivi grazie allo sforzo dei molti operatori del turismo (in un momento non facile tra rincari e nuove normative) in sinergia con comitati, pro loco e soprattutto molti volontari, che lavorano da mesi per l’organizzazione e il coordinamento dei grandi eventi nel Primiero/Vanoi.

“Alla ricerca della pietra del tempo” è il nuovo entusiasmante percorso tematico ed interattivo per famiglie sull’Alpe Tognola, a 2.200 metri a San Martino di Castrozza. Un’avventura piena di colpi di scena e intriganti enigmi, attraverso le bellezze naturali del Sentiero delle Marmotte. Per diventare investigatori provetti basterà richiedere alla partenza degli impianti di risalita o al Rifugio Tognola il “Kit della giovane marmotta” contenente il libretto con la storia e le istruzioni per la missione oltre ad una splendida matita personalizzata: si verrà subito catapultati in un mondo magico dove la mitica Carlotta Marmotta si troverà ad indagare sulla misteriosa scomparsa della pietra del tempo, un frammento di roccia caduto dal cielo dai poteri incredibili. Attraverso sette tappe si conosceranno tanti personaggi fantastici, fino ad individuare le sette lettere che, al termine dell’itinerario, comporranno la parola magica per ottenere il premio. (info: tognola.it)

Estate positiva anche per il turismo ‘Open air’. Molti i campeggiatori che hanno scelto le aree di Primiero Vanoi. Particolarmente apprezzata la nuova area a San Martino di Castrozza, in un luogo unico ai piedi delle splendide Dolomiti. Ha aperto infatti quest’anno la nuova Area Camper di Malga Ces. Un progetto di conversione del piazzale della seggiovia Punta Ces in un’area di sosta attrezzata per camper, aperta dalla primavera all’autunno e dal funzionamento completamente automatizzato con colonnine per l’allacciamento elettrico e servizio di carico / scarico. Dopo la chiusura del vecchio campeggio, ora i camperisti potranno risiedere – anche se per solo 24 ore, in ottemperanza alle normative del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino – in una cornice straordinaria, nella zona del primo Running Park delle Dolomiti. (info: malgaces.it)