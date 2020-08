Posted on

Sequestrati beni per un milione di euro Bolzano – Beni immobili, un’auto, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti bancari per un valore pari a circa un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nei confronti dei responsabili di un gruppo societario che commercializza all’ingrosso prodotti alimentari, operante in Italia e all’estero, nonché […]