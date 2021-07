Rapinarono commessa a Pergine: due arresti dei carabinieri

La donna era stata derubata del cellulare e spinta a terra

Trento – I carabinieri di Trento e quelli di Pergine Valsugana hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone ritenute responsabili di una rapina ai danni di una commessa la sera del 31 gennaio scorso in via Graberi a Pergine Valsugana: si tratta di un ventenne pregiudicato nullafacente, ritenuto l’esecutore della rapina, e un operaio trentenne – anch’egli pregiudicato – conducente del mezzo utilizzato per la fuga.

La donna era stata derubata del cellulare dopo essere stata scaraventata a terra da un uomo con il volto parzialmente travisato. Il telefono rubato è stato successivamente rinvenuto in un appartamento di via Chini, nella disponibilità di un tunisino noto alle forze dell’ordine. Il 20enne si trova in carcere a Trento, mentre all’altro arrestato è stato imposto l’obbligo di dimora nel Comune di Pergine Valsugana.