Covid, Un decesso in Trentino e +277 casi in Alto Adige, 6.355 in quarantena. Il virus torna a colpire le Rsa

Numerosi pazienti spostati in cliniche private

Trento/Bolzano – Il Trentino ha registrato nelle ultime 24 ore 162 nuovi casi Covid e un decesso. I sintomatici sono 71 e 18 gli over 70. Appartiene a questa classe di età infatti la persona deceduta per covid riportata nel report odierno che dà inoltre la situazione dei ricoveri (63 pazienti di cui 4 in rianimazione) e della popolazione studentesca: sabato si registrano 12 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e le prossime ore diranno se sarà necessario procedere con la quarantena di altre classi (ieri hanno terminato il ciclo di isolamento sono uscite 8 classi).

Venerdì ne sono stai analizzati 2.513 tamponi di cui 1.320 all’ospedale Santa Chiara e 1.193 alla Fem. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 273.190 test molecolari.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.209 tamponi. Sono stati registrati 277 nuovi casi positivi, mentre ieri l’incremento è stato di 269.

Il numero di pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri scende da 112 a 102, ma quello dei ricoveri nelle strutture private convenzionate sale da 10 a 31. Resta invariato a 12 il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva.

Continua a crescere il numero di persone in isolamento domiciliare, che sale in un giorno da 6.055 a 6.355, delle quali 17 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.