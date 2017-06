Mondiali Parapendio 2017, il maltempo non ferma le Frecce Tricolori nel Feltrino (PROGRAMMA)

Connect on Linked in

Nella magnifica cornice di piazza Maggiore a Feltre, è stato svelato il programma ufficiale del Mondiale di parapendio MonteAvena2017

Feltre (Belluno) – Nel giorno della presentazione del programma dei Mondiali di Parapendio 2017, le più attese sono state le Frecce, che si sono fatte attendere fino alla fine. Previste con il sorvolo alle 18.30, sono state anticipate alle 18, causa maltempo. L’unica finestra meteo disponibile in un pomeriggio di temporali, che poco faceva sperare per lo spettacolo più atteso.

Invece no, la formazione della PAN – la Pattuglia Acrobatica Nazionale – dopo il briefing delle 17 a Udine Rivolto, si è levata in volo e ha deciso di firmare questo appuntamento mondiale, dopo 50 anni di assenza dai cieli bellunesi.

Uno spettacolo senza precedenti, con il tricolore sopra il Castello Alboino, in un cielo pieno di cumuli, dopo i temporali. Tanta gente a San Fermo, lungo la tangenziale di Feltre (un incidente senza gravi conseguenze per un mezzo pesante) e tanti curiosi anche nei pressi della città, per non perdere il sorvolo.

La cerimonia ufficiale in centro storico

Giunti a Feltre per l’occasione anche i piloti di casa nostra che difenderanno i colori dell’Italia durante il campionato e che hanno scelto questo momento per presentarsi ufficialmente al pubblico, questi i loro nomi: Silvia Buzzi Ferraris (Milano), Joachim Oberhauser (Termeno, Bolzano), Luca Donini (Molveno, Trento), Biagio Alberto Vitale (Bologna), Christian Biasi (Rovereto, Trento) e Alberto Castagna CT della Nazionale(Cologno Monzese, Milano).

Ad aprire la cerimonia dopo il saluto del Colonnello David Morpurgo, Comandante del 51° Stormo di Istrana (Treviso), il passaggio delle Frecce Tricolori che hanno sfrecciato in formazione da 9 velivoli sopra Feltre.

“Vederle passare è un sogno che è diventato realtà- commenta Matteo Di Brina, Presidente MonteAvena2017 – un’emozione incredibile, resa ancora più grande dal fatto che sono passati proprio per salutare il nostro Mondiale. Un evento straordinario non solo per noi, ma da condividere con tutto il territorio: le Frecce mancavano da mezzo secolo, speriamo che in molti apprezzino i nostri sforzi e questo risultato.”

L’appuntamento internazionale

Prenderà ufficialmente il via con la cerimonia di apertura domenica 2 luglio, cui seguirà una giornata di prove tecniche (3 luglio), per entrare poi nel vivo della competizione martedì 4 luglio, con la prima assegnazione di gara valida per i punteggi.

Le gare procederanno poi fino a sabato 15, giornata in cui verrà proclamato il nuovo campione del mondo, che, per onore di cronaca, potrebbe essere anche una donna dato che il campionato si disputa ad armi pari.

Non solo parapendio

Ma MonteAvena2017 non sarà solo parapendio: moltissime infatti le attività che si svolgeranno a lato della gara, già dal 1 luglio e via fino al 15. Si parte con Monte Avena Dolomti Expo, 1-2 luglio, fiera dedicata al volo libero e agli sport outdoor, tutti i giorni la possibilità di provare l’emozione del volo con dei voli in tandem.

Escursioni naturalistiche, visite ai centri storici, degustazioni diprodotti tipici, bicicletta, cannyoning, arrampicata, concerti, buona cucina e molto altro. Centro nevralgico di questo vortice di eventi il campo di atterraggio principale del Mondiale, in loc.Boscherai a Pedavena. Da lì partiranno giorno per giorno tutte le attività.

Il Colonnello David MORPURGO, Comandante del 51° Stormo ha evidenziato l’importanza dell’evento: “Sono particolarmente onorato di partecipare alla cerimonia di apertura dei Campionati Mondiali di Parapendio e ringrazio il comitato organizzatore per aver fortemente auspicato la presenza dell’Aeronautica Militare sia oggi che nei prossimi giorni, durante lo svolgimento di questa importante manifestazione.

Lo sport ed il volo sono entrambe discipline intrise di passione che rendono i nostri mondi molto vicini e questo ideale connubio è testimoniato dall’attenzione che l’Aeronautica Militare ha riservato a questo importante evento che vedrà, in occasione della cerimonia odierna, il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale”.

Emozione in volo

“I Mondiali di Parapendio sono giunti alla partenza – ha sottolineato invece il Presidente di Aeci Italia, Giuseppe Leoni, essi rappresentano un evento sportivo e aeronautico di grande importanza per tutto il mondo del volo. Un ringraziamento particolare agli organizzatori dell’evento, il Comitato Monte Avena 2017 e l’Aero club di Feltre che hanno dimostrato grande professionalità, riuscendo in un’impresa non facile. L’Aero Club d’Italia in rappresentanza degli sport dell’aria, esprime un sincero ringraziamento all’Aeronautica Militare che attraverso le Frecce Tricolori effettueranno un passaggio sopra la zona delle gare come segno di stima e d’incoraggiamento per tutti gli atleti. “

La Senatrice Raffaela Bellot, ha infine elogiato l’organizzazione: “Con oggi entriamo davvero nel vivo di questo Mondiale. Dopo anni di lavoro assiduo, l’ultimo dei quali condiviso da vicino, tutti gli sforzi prendono forma e vita tangibile. Conosco bene l’impegno profuso da chi sta dietro alla macchina organizzativa, ma ancora di più ne conosco il cuore, che li ha fatti sempre puntare in alto con l’obiettivo di ottenere il massimo per questo sport e per il nostro territorio. In più di un’occasione abbiamo fatto squadra, sia per ottenere risultati straordinari, come il saluto delle Frecce Tricolori, che vedremo tra poco, sia nella gestione delle ordinarie difficoltà burocratiche. Auguro il meglio a questo Mondiale e a chi con il lavoro di ogni giorno lo ha reso possibile auguro di poter raccogliere i piene mani i frutti dell’impegno così generosamente messo in campo”.