L’uomo di 77 anni è stato investito a Molveno, mentre attraversava le strisce pedonali davanti all’Hotel Panorama di cui è titolare

Molveno (Trento) – L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di lunedì 1 aprile. L’uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero di Trentino Emergenza. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Molveno. Indagini in corso sule cause dell’investimento.