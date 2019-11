Molina di Fiemme, infortunio mortale: perde la vita un operaio rumeno in un cantiere

Un operaio 63enne di origine rumena, dipendente di una ditta esterna stava posando, sistemato in un cestello agganciato alla gru, dei grandi pannelli in cemento che compongono la copertura di un tetto in costruzione

Trento – L’operaio, è deceduto dopo essere precipitato da una impalcatura per oltre 15 metri, nel cantiere per il nuovo stabilimento della Felicetti. Inutile l’intervento sul posto dei mezzi di emergenza, dei sanitari e anche dell’elicottero.

Ad oggi, salgono così a 12 gli infortuni mortali sul lavoro da inizio anno in Trentino.

Cgil Cisl Uil del Trentino esprimono solidarietà e vicinanza ai familiari della vittima e ribadiscono la necessità che anche in Trentino si parli di sicurezza sul lavoro come una vera emergenza.

Dopo l’incidente nel cantiere in Val di Fiemme, le tre confederazioni auspicano che si faccia luce sulle cause che hanno determinato la morte dell’operaio e si accertino eventuali responsabilità in tempi rapidi.