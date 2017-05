Bolzano, due profughi somali recuperati a 2.600 metri

Connect on Linked in

Somali volevano raggiungere l’Austria attraverso passo Tauri

Bolzano – Il soccorso alpino della valle Aurina ha recuperato sulla cresta di confine a 2.600 metri di quota due profughi somali, che volevano raggiungere l’Austria a piedi attraverso il passo dei Tauri.

L’allarme – informa il soccorso alpino su Facebook – in un primo momento riguardava due persone in difficoltà in alta montagna. Giunti sul posto i soccorritori hanno scoperto che si trattava di profughi africani. I due uomini sono stati tratti in salvo e portati a Predoi, in valle Aurina.

Sono intervenuti anche i carabinieri. Nell’immediato dopoguerra oltre 5.000 ebrei hanno usato questo passo per raggiungere a piedi l’Italia per poi proseguire il viaggio verso Palestina.