Moena, boscaiolo colpito da tronco: elitrasportato al Santa Chiara

Aggressione notturna in via Macello Bolzano – I carabinieri di Bolzano hanno arrestato un 34enne del posto in compagnia di un amico di 26 anni magrebino nato a Bolzano per per rapina aggravata in concorso, lesioni personali, e sequestro di persona. La scorsa notte i due, con la scusa di chiedere informazioni, hanno avvicinato una […]