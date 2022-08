Minaccia capotreno con coltello, denunciato 34enne trentino

Identificato da Polfer e carabinieri

Trento – Gli agenti della Polizia ferroviaria di Trento hanno denunciato un 34enne trentino per aver minacciato con un coltello un capotreno di Trenitalia. Il fatto – informa la Questura – risale alla mattina del 25 luglio, quando l’uomo, privo di biglietto, è stato invitato a scendere alla fermata di Levico Terme, perché si rifiutava di pagare la tratta a bordo del treno.

L’uomo, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, ha minacciato il capotreno, esibendo un coltello. Le indagini, condotte dalla sottosezione della Polfer di Trento, in collaborazione con i carabinieri di Borgo Valsugana, hanno permesso di identificare il 34enne, che ha ammesso le proprie responsabilità consegnando spontaneamente l’arma utilizzata per le minacce.

In breve

Intervento notturno sul Piccolo Dain in Valle del Sarca: base jumper incrodato fuori dal sentiero che porta al punto del decollo. Si è concluso intorno alle 22.30 di venerdì notte un intervento in soccorso di un base jumper francese del 1989 in difficoltà mentre stava percorrendo il sentiero di accesso al punto di decollo del Piccolo Dain in Valle del Sarca, a una quota di circa 700 m.s.l.m.. L’uomo si trovava in prossimità dell’arrivo al luogo del decollo quando si è incrodato in una zona esposta fuori dal sentiero senza più riuscire a proseguire, anche per un problema al ginocchio. La richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 20. Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento della Stazione Trento – monte Bondone che con cinque operatori ha tentato di raggiungere il base jumper. L’uomo, tuttavia, si trovava in una zona particolarmente impervia, fuori dal sentiero. Di conseguenza, è stato fatto intervenire l’elicottero che, con il supporto dei visori notturni e grazie ad una luce accesa dal base jumper e alle indicazioni degli operatori sul posto, ha individuato facilmente l’uomo in difficoltà. Il Tecnico di elisoccorso è stato verricellato sul posto e lo ha recuperato a bordo, per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento.