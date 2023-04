Migranti, Valerio Valenti è il Commissario per l’emergenza anche per le regioni del NordEst

Così prevede ordinanza a firma del capo della Protezione Civile

NordEst – Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Lo prevede un’ordinanza a firma del capo della Protezioni Civile, Fabrizio Curcio.

Valenti, originario di Trapani, 64 anni, oltre a molti incarichi svolti, è stato anche prefetto per la provincia di Firenze, Trieste, Brindisi, Brescia, Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dal 2012 al 2014 ed ha presieduto la Commissione di accesso per l’accertamento delle condizioni per lo scioglimento degli organi del Comune di Reggio Calabria.

In breve

Urzì (Fdi) presidente della Commissione dei Sei. E’ il deputato Fdi Alessandro Urzì il nuovo presidente della cosiddetta Commissione dei Sei, l’organo paritetico Stato-Provincia per l’attuazione dell’autonomia altoatesina. I rappresentanti della Svp si sono astenuti dopo l’acceso confronto politico dei giorni scorsi.

A Longarone (Belluno) per il taglio del nastro il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. «Cacciatori e pescatori rappresentano un presidio irrinunciabile dei territori. Se l’attività venatoria è un diritto sacrosanto, sancito dalla normativa, bisogna tutelare e proteggere questa attività, non si può essere ambigui». Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ha inaugurato a Longarone Fiere Dolomiti la 21^ edizione di “Caccia, pesca, natura”, la mostra dei prodotti e dei servizi per l’attività venatoria, alieutica e per l’outdoor. Alla cerimonia del taglio del nastro una folta rappresentanza istituzionale: oltre al ministro Musumeci, anche il senatore Luca De Carlo, gli assessori regionali Cristiano Corazzari (caccia e pesca) e Gianpaolo Bottacin (Protezione Civile e difesa del suolo), il sindaco e presidente della Provincia Roberto Padrin, l’eurodeputato Sergio Berlato, diversi consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali.

Crollo ghiacciaio Marmolada, causato da temperature anomale. Il 3 luglio 2022 si staccarono improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti. A causare il crollo, secondo uno studio dell’Università di Padova, sono state le alte temperature.

Altopiano di Asiago, affitti ‘in nero’ ai turisti, evasi 400 mila euro. La Guardia di Finanza ha scoperto irregolarità nell’ambito delle locazioni turistiche presso l’Altopiano dei Sette Comuni, scoprendo un’evasione di 400 mila euro da parte di 38 proprietari di immobili.