Trento invasa dalle moto: benedizione dell’Arcivescovo emerito Bressan e rombo di 9mila centauri in piazza Fiera (VIDEO)

Monsignor Luigi Bressan presente sul palco insieme a don Daniele Laghi ma anche con il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e il vicesindaco di Trento Roberto Stanchina

Trento – Tanti gli appassionati delle due ruote a motore, molti giunti pure dalle regioni vicine. “Il Trentino è meta importante di tanti appassionati delle due ruote, di provenienza internazionale, che arrivano qui per le nostre bellezze ambientali, per ammirare le nostre montagne e i nostri laghi. A tutti loro e a voi tutti presenti oggi a questa benedizione, rivolgo l’augurio di una stagione all’insegna della passione ma anche della massima prudenza.” Così il presidente Fugatti che in Piazza Fiera a Trento, è intervenuto, ringraziando tutti gli addetti ai lavori, alla venticinquesima edizione della benedizione delle moto.

L’evento è stato organizzato dal Moto Club Trento con il supporto dei Vigili del Fuoco Permanenti e delle Forze dell’Ordine. Pompieri, Polizia locale, Polizia stradale e Carabinieri sono stati a loro volta protagonisti del grande raduno di oggi con i loro mezzi a due ma anche a quattro ruote, come il camion dei Vigili del Fuoco allestito a palco in piazza. All’evento hanno preso parte, secondo le stime del Moto Club, quasi 6.000 mezzi per circa 9.000 appassionati.

Molti di loro, di ogni età e di provenienza anche extra provinciale e internazionale, hanno accolto vicino alle rispettive moto la benedizione impartita “a due voci” dall’Arcivescovo emerito Luigi Bressan e da Don Daniele Laghi. Nelle loro parole l’invito a vivere l’amore per le due ruote anche come occasione di socializzazione, vicinanza e rispetto fra appassionati con i mezzi sempre più efficienti e sempre meno inquinanti che il settore propone.

Un invito a vivere la moto con equilibrio e spirito di socializzazione, ma anche a rispettare il codice della strada è arrivato dal presidente del Moto Club Trento Bruno Garzetti, particolarmente orgoglioso per la straordinaria presenza in piazza e nelle vie limitrofe. Una moltitudine di veicoli di ogni periodo, tipologia e provenienza che ha accolto la benedizione con un rombo corale, prima di lasciare Piazza Fiera con le pattuglie delle Forze dell’Ordine a guidare il corteo che ha chiuso la manifestazione.

All’evento hanno preso parte, fra gli altri, anche il vicesindaco Roberto Stanchina, il presidente del Comitato provinciale della Federazione motociclistica italiana Nicola Versini, esponenti di numerosi moto club del Trentino e di altri territori. Ai rappresentanti istituzionali, delle Forze dell’Ordine e ad altri protagonisti della manifestazione il Moto Club Trento ha consegnato una targa ricordo per il venticinquesimo anniversario dell’iniziativa, realizzata con il legno degli alberi abbattuti dalle tempesta Vaia.