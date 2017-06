Mezzano Romantica 2017, dal 2 luglio al 25 agosto Musica internazionale fra i monti del Trentino (PROGRAMMA)

Connect on Linked in

Per il quarto anno, il Primiero ospiterà i corsi di perfezionamento della Music Academy International di New York. Il 16 e 17 luglio Mezzano in festa per Sagra dei Carmeni e F esta del Carmenin

Mezzano (Trento) – Appuntamento fra i monti trentini di Mezzano di Primiero, in luglio ed agosto, con il Festival Internazionale Mezzano Romantica. Ricchissimo ed estremamente vario il cartellone, messo a punto dal direttore artistico Francesco Schweizer: eventi musicali, teatrali e culturali animeranno non solo Mezzano, ma anche altre località della valle di Primiero. Per il quarto anno consecutivo la Music Academy International di New York terrà, dal 2 luglio al 12 agosto, i propri corsi di perfezionamento nei vari paesi della vallata, che si animeranno di decine di studenti, professori e famiglie provenienti da tutto il mondo. Come di consueto, il programma che metterà in scena la Music Academy sarà denso di grandi spettacoli operistici – Rinaldo di Hendel, il Don Giovanni e Il flauto magico di Mozart e la Cendrillion di Massenet – proposti in forma scenica dagli studenti dei corsi.

Confermata anche un’apprezzata novità dell’anno scorso: la messa in scena di due tra i musical più famosi e coinvolgenti di Broadway, nei quali i ragazzi daranno prova delle loro doti di canto, recitazione, e danza. Gli studenti, inoltre, saranno non solo cantanti ma anche strumentisti, coinvolti nella preparazione di due concerti orchestrali che avranno in programma brani molto impegnativi di Mozart, Beethoven e Mendelssohn. Altro importante ambito di insegnamento e di performance della Music Academy è la musica da camera: è prevista la presenza di numerosi e qualificati docenti stranieri impegnati nel formare gruppi di studenti che si esibiranno poi in numerose occasioni nei luoghi più suggestivi della valle, dimostrando le loro grandi qualità tecniche e musicali. Inoltre si esibiranno i piccoli talenti del corso Suzuki, giovani e giovanissimi musicisti che stupiscono il pubblico per la loro bravura e maturità musicale pur essendo ancora agli inizi del loro studio.

La stagione di Mezzano Romantica

Si completerà, fino al 25 agosto, con altri otto appuntamenti di musica da camera e di teatro. Gli eventi musicali prevedono anche quest’anno artisti italiani e stranieri che hanno giù una notevole carriera concertistica e che sono noti nell’ambito musicale per l’eccellenza della loro attività: il quartetto d’archi Nous, giovani ma già presenti nei più importanti teatri italiani, l’OpterEnsemble insieme a componenti dell’Ex Novo Ensemble, che hanno tenuto recentemente una tournée in Italia e nel nord Europa, Klevis Gjergjj, pianista albanese, vincitore di numerosi concorsi internazionali, e l’Opalio Quintet, formato da giovani talenti della scuola di altro perfezionamento di Basilea.

Gli appuntamenti teatrali, che riscuotono sempre un grande apprezzamento da parte del pubblico, proporranno, anche in questa edizione, importanti compagnie professionistiche che presenteranno temi legati alla letteratura, con testi di E. A. Poe e C. Dickens, alla scienza, con un racconto sulla sonda Voyager, al cinema, con il resoconto romanzato della vita di O. Welles, sempre raccontati in modo suggestivo e coinvolgente.

Cataste e Canzei “open air”