Asiago, Atterraggio di fortuna per aereo: nessun ferito

Atterraggio di emergenza per velivolo ad Asiago

Asiago (Vicenza) – Un piccolo aereo privato proveniente da Padova ha fatto un atterraggio di fortuna all’aeroporto di ‘Matteo Sartori’ Asiago (Vicenza) per la mancata apertura di un carrello.

Sul posto sono intervenuti per mettere in sicurezza il velivolo, un piper da turismo, mentre il pilota, illeso, è uscito dall’abitacolo i vigili del fuoco.

I pompieri del locale distaccamento hanno prestato assistenza durante le operazioni di travaso del carburante e il recupero del velivolo rimasto fermo a metà pista.

In breve

Si rovescia con trattore, muore 50enne – Un uomo di 50 anni è morto a Farra di Soligo (Treviso) rovesciandosi con il trattore con cui stava lavorando. L’uomo, un geometra del luogo, stava lavorando sui campi quando il mezzo, a causa probabilmente del pendio, si è rovesciato schiacciandolo.

Venezia: protesta contro eccesso turismo – I veneziani, per un paio d’ore, domenica 2 luglio, sono riusciti a ‘sfrattare’ i turisti con un corteo voluto da una serie di comitati cittadini sotto lo slogan ‘Mi no vado via’ (Io non vado via) riferito all’esodo dei residenti dalla città lagunare divenuta poco vivibile. Il corteo è stato aperto dallo striscione ‘Venezia è il mio futuro’, è stato accompagnato da cartelli che toccavano i più svariati temi caldi per la sopravvivenza in città come i prezzi delle case, la mancanza di negozi essenziali sostituiti da botteghe di paccottiglia, il transito delle grandi navi da crociera a San Marco, e sopratutto l’insostenibile presenza del turismo mordi e fuggi. In oltre un migliaio – secondo gli organizzatori – sono partiti dall’ Arsenale per poi snodarsi proprio in quei luoghi dove il turismo di massa tende a rendere la vita difficile in città.