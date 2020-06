Meteo, in Trentino maggio meno piovoso e più caldo della media

Posted on

E’ stato ritrovato senza vita in fondo ad un dirupo a Cimone, Renzo Gottardi Trento – E’ stato trovato morto in fondo ad un dirupo Renzo Gottardi, 65 anni. Sarebbe caduto durante un’escursione sulle montagne di Aldeno. Gottardi, dirigente comunale in pensione, era un grande appassionato di montagna. Era uscito di casa per fare un’escursione […]