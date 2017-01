Meteo Dolomiti, neve tra giovedì sera e venerdì: tempo instabile fino al 20 gennaio

Le annunciate nevicate – seppur ancora deboli – dovrebbero arrivare nelle prossime ore, secondo quanto confermano Meteo Trentino, Arpav Dolomiti e MeteoTrento. Tra giovedì sera e venerdì probabili nevicate anche sotto i 500 metri

Nordest - Neve in arrivo – seppur non ancora in grandi quantità – anche sul Nordest alpino, dopo settimane di attesa. Tra giovedì sera e venerdì, a tratti la neve potrà cadere moderata, non solo debole. Inoltre tra il 16 e il 17 una depressione mediterranea in formazione potrebbe portare ulteriori precipitazioni.

Un fronte è in arrivo giovedì a fine giornata e pur scivolando rapidamente verso sud-est, sarà in grado di provocare qualche nevicata tra la nottata su venerdì e il primo pomeriggio di venerdì stesso, con una distribuzione delle precipitazioni non uniforme, come quantità, sul territorio (forbice delle precipitazioni, a seconda delle vallate e della quota, dai 2-3 cm. fino localmente a 15 cm.).

Dal 15 gennaio in poi, quando si scaverà un minimo depressionario sul Mediterraneo centro-meridionale, che potrebbe provocare precipitazioni nevose, in particolare tra il 16 e il 17 gennaio. La tempistica non è comunque ancora chiara.

Le previsioni a NordEst