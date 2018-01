Meteo Dolomiti, deboli precipitazioni in arrivo. Attenzione alle forti raffiche di vento mercoledì, peggiora nel weekend

Connect on Linked in

MeteoTrentino prevede martedì, in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite nelle prossime ore sui settori a sud. Mercoledì nuvolosità variabile più fitta sui settori a nord con possibili deboli precipitazioni, maggiori tratti soleggiati sui settori a sud. Giovedì perlopiù soleggiato mentre un nuovo aumento della nuvolosità è atteso per venerdì e sabato con possibilità di qualche debole e isolato piovasco. Gli appassionati di MeteoTrento annunciano per mercoledì forti raffiche di vento anche nel fondovalle

NordEst – MeteoTrento.it prevede per mercoledì locali brevi, deboli nevicate o nevischio portato dal vento. Secondo gli appassionati meteo, si verificherà un fenomeno particolarmente intenso e pericoloso (vento violento) nella giornata di mercoledì 17, sia in quota che nei fondovalle. Mercoledì dalla tarda mattinata/primo pomeriggio sono previste quindi delle possibili, violente raffiche di vento anche in alcune vallate e in alcuni fondovalle.

Arpav prevede per mercoledì sulle Prealpi e sulle Dolomiti meridionali in prevalenza soleggiato, con l’unica insidia di qualche temporanea nube alta di sottovento; annuvolamenti irregolari potranno interessare le Dolomiti centro-settentrionali, dove si potrà verificare qualche locale fenomeno sulle zone di confine con l’Alto Adige e l’Austria. Clima ventoso in quota ed in qualche valle per Föhn.

Precipitazioni. Su Prealpi e Dolomiti meridionali assenti (0%); sulle Dolomiti centro-settentrionali possibile qualche burrasca sulle vette e qualche fiocco di neve nelle valli più settentrionali (20/40%).

Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo nelle valli, in calo in quota alla sera; massime senza notevoli variazioni. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max 0°C, a 2000 m min -7°C max -2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -9°C max -3°C, a 3000 m min -16°C max -8°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli, con qualche possibile rinforzo di Föhn nelle valli orientate da Nord-Ovest a Sud-Est e su qualche dorsale prealpina occidentale; in quota tesi da Nord-Ovest, anche forti in alta quota, a 20-40 km/h a 2000 m, 45-65 km/h a 3000 m.

giovedì 18. Tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche residuo annuvolamento sui settori più settentrionali e qualche nube alta in arrivo al pomeriggio/sera. Aria tersa ed ottima visibilità. Clima ancora abbastanza ventoso in quota.

venerdì 19. Dopo le iniziali schiarite, anche ampie fino a metà mattina, nuvolosità in rapido aumento fino a molto nuvoloso o coperto al pomeriggio/sera, con possibili deboli precipitazioni, eventualmente nevose attorno a 800/1000 m, possibili a quote più basse nelle valli dolomitiche. Previsore: G.M. Aggiornamento Dolomiti Neve e Valanghe: 15/01/2018