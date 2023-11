Nuovo caso di meningite a Feltre: è un giovane di 17 anni di Quero, avviate le attività di profilassi

Sabato pomeriggio è stato ricoverato in Rianimazione a Feltre un ragazzo di 17 anni residente a Quero Vas, per meningite da meningococco

Feltre (Belluno) – Le condizioni cliniche del giovane sono “impegnative, con monitoraggio costante”. Le linee guida su questa malattia raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico, a scopo preventivo, ai contatti stretti scolastici ed extrascolastici. Nel dettaglio, si prevede di rintracciare le persone

che hanno avuto contatti stretti con il giovane nei 7 giorni precedenti l’inizio della sintomatologia (dal 27 ottobre in poi).

Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 1 Dolomiti, in collaborazione con i colleghi dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, contatteranno, sulla base degli elenchi forniti dalla scuola frequentata dal ragazzo, un istituto professionale di Valdobbiadene, i compagni di classe e gli insegnanti della classe per proporre la profilassi antibiotica. Tramite l’Amministrazione comunale di Quero Vas, saranno rintracciati i contatti stretti extrascolastici del giovane (tempo libero etc).

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 1 Dolomiti ha attivato un ambulatorio dedicato alla profilassi antibiotica presso l’ufficio Igiene di via Borgo Ruga, 30 a Feltre operativo dal 4 novembre dalle 18.00 alle 21.00

e domenica 5 novembre dalle 9.00 alle 16.00.

A questo ambulatorio è possibile rivolgersi anche per informazioni telefoniche, con gli stessi orari, al numero 0439-883414. Per ulteriori informazioni sulla patologia: https://www.epicentro.iss.it/meningite/

In breve

Trasferito in gravi condizioni in ambulanza all’ospedale di Feltre un 46enne bellunese vittima di un incidente tra un’auto e una bicicletta che si è verificato sabato 4 novembre, verso le 10, a Santa Giustina. Sempre nella mattinata di sabato, verso le ore 11, è stato invece trasportato all’ospedale di Belluno con l’elicottero un 37enne bellunese colto da malore a Pedavena.