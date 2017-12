Carabinieri di Fiemme arrestano 48enne originario del Marocco

Connect on Linked in

Nella giornata di lunedì, i Carabinieri della Stazione di Molina di Fiemme, nell’ambito della consueta attività di controllo del territorio, hanno rintracciato presso la sua abitazione e tratto in arresto un uomo di circa 48 anni, originario del Marocco, da anni residente in Trentino

Cavalese (Trento) – L’uomo di origini straniere, residente da tempo nel piccolo comune di Valfloriana, è stato arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Trento in data 24 novembre, in seguito alla Sentenza definitiva della Corte di Appello di Trento che lo aveva riconosciuto colpevole del reato continuato aggravato di atti sessuali nei confronti di minorenne commesso in più circostanze in Trento, Segonzano e Valfloriana dall’anno 2010 all’anno 2013.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Compagnia di Cavalese e di seguito trasferito al Carcere di Trento dove dovrà scontare la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.