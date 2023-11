Agordo, scontro tra auto e Suv: muore un anziano. Mezzo esce di strada anche a Seren del Grappa

Diversi incidenti domenica nel Bellunese ma anche in Trentino, dopo il maltempo di questi giorni

NordEst – Verso le 16 di domenica 5 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Listolade, in comune di Taibon Agordino, per lo scontro tra un Suv e un’auto che ha provocato il decesso di una persona anziana. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Agordo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Fiat Panda. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illeso invece l’altro conducente. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Auto esce di strada a Seren

I vigili del fuoco sono intervenuti domenica mattina, lungo la strada provinciale 27, in località Montegge, nel comune di Seren del Grapp,a per un’auto finita fuori strada e il ferimento del suo conducente. I pompieri, arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il ferito, un 22enne di Cornuda, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito al Pronto soccorso di Feltre per ulteriori accertamenti.

Schianto in tangenziale a Trento

Ci sarebbe un sorpasso azzardato all’origine del frontale avvenuto domenica lungo la tangenziale di Trento nel tardo pomeriggio. Due feriti sono stati portati al Santa Chiara di Trento. Anche un bambino di quattro anni è stato portato in ospedale per accertamenti. Traffico bloccato con conseguenti disagi su tutta la viabilità cittadina.