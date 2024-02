Trento Capitale del Volontariato 2024: visita del Presidente Mattarella (VIDEO)

L’arrivo del Capo dello Stato è previsto attorno alle 11 di sabato 3 febbraio all’aeroporto di Mattarello (Trento). Poi trasferimento alla sede della cerimonia con inizio alle ore 11.30, dove potranno entrare solo le persone già invitate per un totale di circa 2.500 presenze. Tra loro, oltre alle autorità, un migliaio di volontari e 400 ragazzi di medie e superiori con i loro insegnanti. Scopri tutte le iniziative sul sito ufficiale di Trento: Capitale Europea del Volontariato 2024

Trento – Sarà una giornata di festa per il Trentino. Sono previsti gli interventi del sindaco di Trento, Franco Ianeselli e del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Ma anche di Andrij Sadovyj, sindaco di Leopoli, città ucraina colpita dalla guerra che è stata in lizza con Trento per ottenere il riconoscimento di capitale europea del volontariato e sarà coinvolta nell’anno di eventi e attività previsti per l’iniziativa. E ci sarà spazio pure per tre volontari, che dal palco si rivolgeranno direttamente a Mattarella.

Attenzione alla viabilità, perché dalle 9.30 alle 12.30 via Fersina potrebbe essere chiusa a tratti in direzione sud, dalla rotatoria in corrispondenza di Dolomiti Energia a via Ragazzi del ‘99. La giornata sarà il coronamento del percorso che ha portato Trento a questo riconoscimento. Con la candidatura che ha preso forma nel 2021, per poi essere presentata ufficialmente a ottobre 2022. Il 10 dicembre dello stesso anno la proclamazione a Danzica, in Polonia. E due mesi fa il passaggio di consegne ricevuto dalla capitale precedente, la norvegese Trondheim.