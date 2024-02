Il Comune di Trento cede gratuitamente 4500 mascherine in tessuto

Fino a martedì 11 marzo enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative e altri enti privati senza scopo di lucro possono presentare manifestazione di interesse per la cessione gratuita di 4500 mascherine in tessuto polipropilene

Trento – L’Amministrazione ha scelto di cedere gratuitamente le mascherine che erano state donate nei primi mesi del periodo emergenziale ma rimaste inutilizzate poiché, essendo prive di proprietà di filtraggio, non possiedono i requisiti necessari per essere dispositivi di protezione individuale. L’obiettivo è quello di favorirne il riutilizzo come scampoli di tessuti, in modo tale da evitare lo spreco di materiali in perfette condizioni. La distribuzione delle scatole di mascherine avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e fino a esaurimento scorte.