Marmolada, Trentino in lutto. Cordoglio dal Governo, Procura apre inchiesta. Guarda interviste e immagini (VIDEO)

Canazei (Trento) – Al lavoro per tutta la notte, con il supporto dei droni dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino, per i sopralluoghi della Protezione civile del Trentino sull’area interessata dal distacco del seracco dalla calotta di Punta Rocca sulla Marmolada, ad una quota di 3.200 metri. Le vittime accertate finora sono 6. In corso le operazioni di riconoscimento.

Il presidente Fugatti ha seguito la situazione sul posto sin dai primi momenti, nel primo pomeriggio di domenica, mantenendosi in contatto con il premier Mario Draghi e con il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, oltre che con i presidenti della Provincia autonoma di Trento Arno Kompatscher e della Regione Veneto Luca Zaia. I feriti che attualmente sono ricoverati negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno e Treviso sono 8, di cui due versano in gravi condizioni. Sono in corso le verifiche per identificare i proprietari delle 16 auto che attualmente si trovano nei parcheggi situati nei pressi dei sentieri di accesso all’area.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022