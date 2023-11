Maltempo: sospesa circolazione treni tra Veneto e Friuli, molte scuole chiuse venerdì

Ultimi aggiornamenti dell’ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio il NordEst. Il presidente della Regione Veneto, invita la cittadinanza alla prudenza: “Evitare di mettersi in viaggio se ci sono condizioni di eccessiva piovosità, evitare di transitare e sostare in aree vicino ai fiumi, evitare sottopassi e scantinati”

NordEst – Dalle 12 di giovedì 2 novembre, per decisione di Trenitalia, è stata sospesa la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste. I collegamenti ferroviari nel Veneto Orientale sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Risultano già cancellati tutti i regionali veloci Venezia-Trieste e viceversa.

Anche l’Azienda di Trasporto del Veneto Orientale ATVO ha sospeso, dalle 12 di giovedì e per tutto venerdì, i collegamenti bus verso il Friuli Venezia Giulia. Operano invece regolarmente i servizi nel territorio veneto. Non possono essere predisposti servizi sostitutivi. Trenitalia consiglia pertanto di non intraprendere viaggi. Info su www.viaggiatreno.it“.

La situazione a NordEst

Scirocco sulle coste e pioggia forte soprattutto in montagna. La vera paura, come spiegano dal quartier generale della Protezione Civile di Marghera, è la quantità di precipitazioni che andranno a sommarsi a quelle già cadute nei giorni scorsi con il rischio di frane, smottamenti ed esondazioni. La Protezione Civile del Veneto ha disposto per la giornata di venerdì 3 novembre la chiusura di molti istituti scolastici.

