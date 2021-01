Posted on

In 18 città per il Global Refill Day contro imballaggi monouso NordEst – In occasione del Global Refill Day, la giornata internazionale promossa da Greenpeace in tutto il mondo per sensibilizzare i cittadini sulle alternative agli imballaggi in plastica monouso, i volontari dell’organizzazione ambientalista si sono recati davanti ai supermercati di 18 città, invitando i […]