Imèr, dopo il crollo della serra per la neve, al via la raccolta fondi promossa dal Comune

L’Amministrazione Comunale di Imèr ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia Carletti che nei giorni scorsi ha registrato ingenti danni alla propria serra, con il crollo di due terzi della copertura

Imèr (Trento) – Con l’hashtag #lontanimavicini il Comune di Imèr ha promosso in queste settimane una raccolta fondi per aiutare questa famiglia in difficoltà, dopo il crollo della struttura.

Iban Cassa rurale Primiero Fassa: IT 51 Q 08140 35020 000026161618

Causale sostegno Famiglia Carletti.

La serra è di proprietà dell’Azienda Agricola ‘Le Terre Alte’. Il crollo causato dalla neve, è avvenuto nella serata del primo gennaio, con il cedimento di 400 metri quadrati di copertura in ferro-zincato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imèr per mettere in sicurezza l’area. I danni superano i 100 mila euro.