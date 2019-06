Luxottica assume 1.150 giovani e vara l’orario flessibile

Connect on Linked in

Integrativo introduce orario flessibile, anche per dipendenti

NordEst – Luxottica, come società operativa resta indipendente anche dopo la fusione con Essilor, assume in Italia a tempo indeterminato con orario a ‘flessibilità sostenibile’, al quale potranno accedere anche i dipendenti, 1.150 lavoratori che oggi hanno contratti diversi.

Lo prevede il nuovo contratto per gli oltre 11mila addetti che lavorano negli stabilimenti di Agordo, Cencenighe e Sedico, Pederobba, Rovereto, Lauriano e nella sede di Milano.

L’accordo, firmato con le organizzazioni sindacali e valido fino al giugno 2022, integra il contratto nazionale dell’occhialeria con misure che riguardano non solo gli aspetti economici, ma anche l’organizzazione del lavoro, la partecipazione diretta dei dipendenti alla vita aziendale tramite specifici comitati e nuovi strumenti digitali, un piano di azionariato diffuso, un nuovo premio di risultato, oltre a novità nell’ambito del sistema di welfare aziendale del gruppo, già tra i più innovativi.

Nel capitolo ‘flessibilità sostenibilè, che potrà riguardare oltre un migliaio di giovani lavoratori oggi con contratti interinali o a termine «c’è il nuovo modello di organizzazione degli orari di lavoro nelle fabbriche italiane e di gestione della flessibilità produttiva, che prevede l’inserimento di lavoratori con contratti di ‘part time incentivatò a otto ore nei sette mesi di maggiore attività, e a sei ore nel rimanente periodo», afferma una nota dell’azienda.

Su base volontaria anche ogni dipendente già in forza al gruppo potrà decidere di aderire al nuovo orario di lavoro flessibile mantenendo il posto fisso e sostanzialmente invariata la propria busta paga, ma potendo contare su orari ridotti nei periodi di bassa stagione con un’adesione volontaria che prevede un premio di incentivazione.

Nuovo contratto e azionariato diffuso

Il nuovo contratto integrativo di Luxottica prevede che nei prossimi mesi venga predisposto «un piano di azionariato diffuso per offrire» a tutti i dipendenti «la possibilità di acquistare a condizioni agevolate azioni della nuova società». Per «una maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale», sottolinea la società, «azienda e organizzazioni sindacali hanno concordato l’avvio di alcuni nuovi istituti aziendali a partire dal Comitato di partecipazione di alto livello (Cpal), composto da rappresentanti della direzione aziendale e dai tre segretari nazionali o loro delegati.

Il nuovo Comitato avrà il compito di approfondire, tra le altre cose, le dinamiche di settore e l’andamento dell’azienda, anche in termini occupazionali e produttivi». Le parti hanno inoltre condiviso la necessità di costituire, nel rispetto delle normative Ue, un Comitato aziendale europeo (Cae) di Luxottica «a presidio del processo di informazione e consultazione di tutti i lavoratori europei del gruppo», che potrà avviare i primi contatti con il Cae di Essilor «per favorire la conoscenza e l’approfondimento delle rispettive realtà».

Per quanto riguarda la flessibilità, «su base volontaria ogni dipendente già in forza al gruppo potrà decidere di aderire al nuovo orario di lavoro flessibile mantenendo il posto fisso e sostanzialmente invariata la propria busta paga, ma potendo contare su orari ridotti nei periodi di bassa stagione, a favore di un miglior bilanciamento del rapporto vita-lavoro, e sul pacchetto aggiuntivo annuale di 30 ore di formazione professionale previste dal nuovo modello organizzativo (sono otto attualmente le ore previste dal Ccnl)».

L’adesione al nuovo part-time

Prevede il riconoscimento di un premio di incentivazione lordo annuo di 700 euro. Con il nuovo modello organizzativo Luxottica intende ridurre «la flessibilità straordinaria e i sabati lavorativi e contrastando ogni forma di disoccupazione tecnologica». Il gruppo punta anche alla «digitalizzazione delle fabbriche a misura di lavoratore», introducendo tra l’altro entro un anno in tutti gli stabilimenti italiani una piattaforma online per consultare la busta paga e gestire in autonomia i dati personali e le presenze.

Il nuovo strumento rafforza il percorso di digitalizzazione che negli scorsi anni ha visto la messa in rete di diverse iniziative di welfare come il ‘carrello della spesà, la polizza sanitaria, le borse di studio, la prenotazione dei libri di testo, il summer camp per i figli, i piani di welfare di tipo flessibile e il check-up medico gratuito. Il nuovo contratto integrativo aziendale infine aggiorna gli indicatori per il sistema variabile di incentivazione, con il premio di risultato ora legato non solo ai tradizionali indicatori produttivi, ma anche ai miglioramenti dei risultati di «servizio ai clienti e qualità e sostenibilità ambientale delle produzioni» per incentivare la riduzione di sprechi, scarti e consumi energetici.