Linea ferroviaria della Valsugana interrotta per cedimento

Interruzione per messa in sicurezza

NordEst – Linea ferroviaria della Valsugana bloccata e circolazione dei treni interrotta questo pomeriggio a causa del cedimento di una parte della massicciata sotto i binari nei pressi di Levico.

Ad accorgersi del problema è stato il macchinista di un treno che stava sopraggiungendo che, grazie alla prontezza di riflessi, ha fermato in tempo il convoglio, anche se non ci sono rischi per il treno e per i passeggeri perché – spiegano da Trentino Trasporti – la solidità della struttura complessiva e dei binari sarebbe in grado di sopportarne il peso.

La linea ferroviaria della Valsugana si è interrotta a causa di uno smottamento avvenuto sotto le rotaie tra Levico e Caldonazzo. Fino al ripristino della linea la circolazione è interrotta e la società sta provvedendo a ridurre i disagi per i passeggeri con autobus sostitutivi. Da indicazioni attuali di Rfi si tratta di un cedimento della massicciata e l’interruzione, probabilmente durerà tutta la giornata odierna, e, forse, anche oltre.

In breve

E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano un agricoltore 35enne, coinvolto nel pomeriggio di giovedì in un incidente con il trattore a Verano. L’uomo stava spargendo liquame su un prato in discesa, quando il mezzo agricolo si è ribaltato. Il medico d’urgenza, giunto sul posto con l’elicottero dell’Aiut Alpin, ha rianimato l’agricoltore, prima del trasferimento a Bolzano. Come riferisce il portale Stol, durante l’intervento di soccorso è stato interrotto il servizio della funivia che passa proprio sopra luogo dell’incidente, per evitare gli sguardi dei curiosi.

Un cittadino italiano di 77 anni è stato denunciato per ricettazione e altri reati connessi alla tutela del patrimonio archeologico appartenente allo Stato. L’uomo è stato controllato da agenti della polizia ferroviaria del Brennero a bordo dell’Euro City proveniente da Bologna e diretto a Monaco di Baviera. Nella valigia aveva nascosto un’anfora di terra cotta di probabile fattura etrusca. Il reperto archeologico, che, anche se fosse stato ritrovato per la legge italiana, sarebbe proprietà dello Stato, è stato sequestrato.

Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi pesanti lungo l’autostrada A4, nei pressi dello svincolo della A31, nei pressi di Torri di Quartesolo. La persona deceduta è uno degli autisti dei tir, rimasto incastrato nell’abitacolo. Illesi gli altri tre. Sul posto i vigili del fuoco e la Polstrada.