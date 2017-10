Lupi a NordEst, nuclei riproduttivi accertati tra Asiago e Val di Fassa

Connect on Linked in

La risposta dell’assessore Dallapiccola a un’interrogazione del consigliere Fugatti

NordEst – Nel corso del 2017, grazie ad ulteriori dati e ai risultati delle indagini genetiche sui campioni via via raccolti, è stata confermata la presenza del nucleo dei Lessini e della coppia dell’alta val di Non, mentre il lupo della Val di Rabbi è risultato essere lo stesso campionato in precedenza nella zona Ballino/Val Lomasona.

Rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere provinciale Maurizio Fugatti (Lega) il 24 luglio scorso, che chiedeva aggiornamenti sulla presenza dei lupi in Trentino dopo la notizia dell’asinella sbranata viva da un lupo qualche giorno prima a Malga Basson di Sotto, nel Comune di Levico, l’assessore provinciale Michele Dallapiccola ricorda che a fine 2016 sul territorio provinciale erano stati accertati come sicuramente presenti un nucleo familiare (branco) di lupi in Lessinia (a cavallo tra le province di Verona e Trento), costituito da 4-6 adulti e 6 cuccioli destinati ad andare in dispersione, e una coppia in alta Val di Non (al confine tra le province di Trento e Bolzano) non ancora riprodottasi. ​

Inoltre, prosegue l’assessore, sono stati rilevati indici di presenza, ascrivibili alla presenza o al passaggio di singoli individui, nelle zone Val di Ledro/Ballino/Val Lomasona, Valsugana, Vallarsa, Folgaria, Monte Bondone, Val Rendena, Brenta settentrionale, Primiero, valli di Fiemme e Fassa, Val di Rabbi.

Si è inoltre accertata la presenza di nuovi nuclei riproduttivi di lupo sull’Altopiano di Asiago (a cavallo tra le province di Vicenza e Trento) e in Alta Val di Fassa, al confine con le province di Bolzano e di Belluno (Val Badia e Fodom/Livinallongo). Dallapiccola precisa che “i dati del 2017 sono tuttavia parziali e in attesa di conferme”.​ Nessuna conferma nemmeno su altri attacchi recenti di lupi inerenti la zona del Trentino orientale.